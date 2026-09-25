В Наро-Фоминском округе завершилась подготовка к отопительному сезону

Коммунальная инфраструктура полностью готова к началу отопительного периода. На всех котельных и центральных тепловых пунктах успешно завершены гидравлические испытания и профилактический ремонт, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Наша главная цель — обеспечить жителям Наро-Фоминского округа надежное и бесперебойное теплоснабжение. Пробные топки провели. Это важный этап подготовки: запускаем котельные, смотрим, как ведет себя оборудование под нагрузкой. Если где-то выявили слабые места — устранили сразу, не дожидаясь холодов», — отметил глава округа Роман Шамнэ.

Округ полностью готов не только к плановой работе, но и к оперативному реагированию. Сформированы аварийно-восстановительные бригады. Люди, техника, материалы — все готово. Если возникнет нештатная ситуация, реакция будет быстрой. Учения прошли на всех коммунальных объектах. Отработали действия при авариях на сетях и оборудовании. Это позволяет специалистам действовать четко и без паники в реальной ситуации.

На котельных № 4 и № 7 в Наро-Фоминске заменили котлы, насосы и автоматику. Это серьезное обновление, которое даст стабильное теплоснабжение. Модульная котельная в поселке Пионерский собрана. Сейчас идет подключение коммуникаций, объект готовят к сдаче.

В Южном микрорайоне по нескольким адресам меняют трубы. Старые сети — одна из главных причин потерь тепла и аварий. Планируется быть готовыми к пуску тепла с 1 октября.

Согласно установленным правилам, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 °C. Однако решение о включении отопления принимается не только по фактическим показателям, но и с учетом прогноза: тепло подается в том случае, если синоптики не прогнозируют дальнейшего потепления.

Первым этапом тепло подадут в социальные объекты — детские сады, школы, больницы и другие учреждения. Затем начнется последовательное подключение жилых домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.