Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву Спецоперация сегодня в 06:22

Средства противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву», — сообщил он. На месте падения обломков работают экстренные службы. Ранее аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.