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Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву

Спецоперация

Средства противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву», — сообщил он.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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