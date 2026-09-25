В Японии из-за тайфуна повреждены более 360 учебных заведения
От последствий тайфуна «Дуцзюань», который 20 сентября прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья Японии, пострадали по меньшей мере 362 учебных заведения, сообщает ТАСС.
Больше всего повреждений вызвано подтоплениями от ливневых дождей и оползнями. Наибольший ущерб причинен в примыкающей к Токио с востока префектуре Тиба. Там были повреждены более 280 государственных и частных школ.
В результате удара тайфуна погибли 11 человек, три числятся пропавшими без вести.
Тайфун Дуцзюань обрушил сильные ливни и ветер на тихоокеанское побережье Японии. В префектурах Ибараки, Тиба, Токио, Канагава, Сидзуока и Сайтама власти объявили эвакуацию около 2 млн человек. Из-за риска оползней выпущено предупреждение, а в столице закрыли зоопарк и океанариум.
Кроме того, отменено около 300 внутренних и международных авиарейсов. На маршруте Токио — Осака ожидаются перебои в движении поездов.
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