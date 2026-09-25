В Японии из-за тайфуна повреждены более 360 учебных заведения

От последствий тайфуна «Дуцзюань», который 20 сентября прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья Японии, пострадали по меньшей мере 362 учебных заведения, сообщает ТАСС .

Больше всего повреждений вызвано подтоплениями от ливневых дождей и оползнями. Наибольший ущерб причинен в примыкающей к Токио с востока префектуре Тиба. Там были повреждены более 280 государственных и частных школ.

В результате удара тайфуна погибли 11 человек, три числятся пропавшими без вести.

Тайфун Дуцзюань обрушил сильные ливни и ветер на тихоокеанское побережье Японии. В префектурах Ибараки, Тиба, Токио, Канагава, Сидзуока и Сайтама власти объявили эвакуацию около 2 млн человек. Из-за риска оползней выпущено предупреждение, а в столице закрыли зоопарк и океанариум.

Кроме того, отменено около 300 внутренних и международных авиарейсов. На маршруте Токио — Осака ожидаются перебои в движении поездов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.