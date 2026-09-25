Концерт латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Таллине неожиданно отменили из-за низкого спроса на билеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Press LV.

Певица должна была выступить перед эстонской публикой 31 октября.

По словам организатора концерта Максима Милованова, причиной отмены стали низкие продажи билетов на выступление 72-летней артистки.

«За два месяца до концерта было продано лишь около 12% мест в зале», — рассказал он.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Вайкуле показала готовность взять автомат и отправиться на войну против России. По его мнению, певица поддерживает антироссийскую позицию Запада и зарабатывает на этом.

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