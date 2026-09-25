На Чукотке медведь напал на рыбака и забрал у него рыбу
В селе Марково на Чукотке бурый медведь напал на рыбака и забрал у него рыбу, сообщает РИА Новости.
По данным регионального департамента природных ресурсов и экологии, нападение произошло в районе поселковой бани. Рыбак возвращался с рыбалки с добычей. Медведь напал на него со спины и отобрал рыбу.
Мужчине оказали медицинскую помощь. Сейчас он находится под присмотром врачей в больнице.
Ранее рыбак из Москвы чуть не погиб во время нападения медведя в Туве. Мужчина сейчас находится в больнице с изувеченным лицом.
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