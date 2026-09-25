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Силы ПВО сбили 10 БПЛА, летевших на Москву

Спецоперация

Средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбила 10 БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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