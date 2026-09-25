сегодня в 00:28

В Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали два рыбака

Дрон ВСУ атаковал их в селе Званном во время рыбалки. В результате удара 52-летний мужчина получил акубаротравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговая травму, сочетанное осколочное ранение головы, шеи, груди, живота, спины, рук и ног.

«У его товарища 1975 года рождения слепые осколочные ранения правого бедра, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», — сообщил Хинштейн.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.