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В Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали два рыбака

Происшествия

ВСУ атаковали дроном Глушковский район Курской области, в результате атаки пострадали 2 рыбака, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Дрон ВСУ атаковал их в селе Званном во время рыбалки. В результате удара 52-летний мужчина получил акубаротравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговая травму, сочетанное осколочное ранение головы, шеи, груди, живота, спины, рук и ног.

«У его товарища 1975 года рождения слепые осколочные ранения правого бедра, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», — сообщил Хинштейн.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

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