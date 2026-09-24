В Калифорнии разбился одномоторный самолет
В городе Хеспирия, штат Калифорния, потерпел крушение одномоторный самолет. В результате крушения погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Los Angeles Times.
«Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Хеспирии утром четверга», — говорится в сообщении.
ЧП произошло около 9.45 по местному времени (19.45 мск).
Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее в Ульяновской области потерпел крушение легкомоторный самолет Х-32 «Бекас», он рухнул в поле.
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