Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами
Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Причиной стало введение ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов. В связи с этим возможны изменения в графике рейсов.
Информацию о статусе рейса следует уточнять через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот.
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