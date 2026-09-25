Котенка, замурованного в крыше пиццерии в Москве, спасли

Котенка, которого замуровали в крыше пиццерии на Бескудниковском бульваре в Москве, спасли, сообщает SHOT .

В минувшее воскресенье работник пиццерии заколотил крышу досками. Свидетелем этого стала 70‑летняя пенсионерка Ольга, которая подкармливала котенка. Работник заявил, что ему все равно, если котенок умрет, пожелал пенсионерке смерти и отобрал у нее стремянку, взяв обещание не писать жалобу.

Пенсионерка пыталась добиться от управляющей заведения, чтобы крышу открыли и попробовали выманить животное, но та устроила скандал и вызвала полицию. Собственник пиццерии, который находится в Германии, не дал разрешения МЧС на вскрытие крыши.

К спасению подключились волонтеры, на место вызвали ловцов, которые смогли освободить животное. Котенка назвали Счастливчиком, его покормили, напоили валерьянкой и отвезли к ветеринару.

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