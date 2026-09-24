Содрал лицо: медведь изувечил туриста из Москвы в Туве
Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори
Рыбак из Москвы чуть не погиб во время нападения медведя в Туве. Мужчина сейчас находится в больнице с изувеченным лицом, сообщает SHOT.
62-летний москвич приехал в республику в качестве туриста. Вместе с товарищами он отправился рыбачить на реке Большой Енисей в Тоджинском районе республики. Там на них напал медведь.
Косолапый растерзал жителя столицы, нанеся ему серьезные травмы. В том числе хищник вырвал жертве мягкие ткани лица. Медведя удалось отогнать, а пострадавший был госпитализирован в больницу.
Сейчас он проходит лечение. Его жизни ничего не угрожает.
По словам местны жителей, туристы проигнорировали установленные в регионе запреты: Туве до 30 ноября запрещены мероприятия на природе, в 11 муниципалитетах сейчас действует режим повышенной готовности, который также запрещает людям находиться в лесах. Также с 10 сентября действует федеральный запрет на рыбалку.
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