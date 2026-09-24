В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены строения нефтебазы
В результате атаки дронов ВСУ на Ростовскую область пострадали административные строения нефтебазы в Кагальницком районе, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он подчеркнул, что атака отражалась над Таганрогом, а также над Кагальницким и Неклиновским районами. Есть повреждения на земле.
В Кагальницком районе обломки дрона задели административные строения нефтебазы. Пострадавших нет. Возгорания также не произошло.
На месте работают оперативные службы.
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