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Песков: Россия признательна за приглашение Путина на саммит G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о благодарности России за приглашение Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20), который пройдет под Майами в декабре, сообщает газета «Известия» .

Песков отметил, что в Кремле ознакомились с приглашением США. Россия принимает его с признательностью.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что приглашение будет рассмотрено, а возможность им воспользоваться будет обговорена «в соответствующее время по соответствующим каналам с американцами».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом направил Путину приглашение на саммит G20. Вашингтон надеется, что президент РФ примет приглашение.

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