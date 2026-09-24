Дождь, сильный ветер и до +19 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
Московский регион в четверг накроет облачная и ветреная погода, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах — умеренный. Ветер будет дуть юго-восточный и южный.
Порывы составят 6-11 м/c, местами усилятся до 17 м/c. Атмосферное давление — 747 мм рт. ст.
Предстоящей ночью похолодает до плюс 7 — плюс 9 градусов. Ожидается небольшой дождь, по области — умеренный.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.