Ночная потливость: когда стоит изменить свой рацион пищи или обратиться ко врачу

Врач-эндокринолог чекап-центра «Будь Здоров» на Сущевском Валу Дмитрий Шилин объяснил РИАМО, из-за чего люди слишком сильно потеют во сне и говорит ли это проблемах со здоровьем.

Сама по себе ночная потливость не является явным звоночком, говорящем о проблемах со здоровьем. Такое может происходить из-за того, что перед сном человек съел что-то острое, выпил спиртного. Самые простые причины ночной потливости – в комнате слишком жарко, теплое одеяло или синтетическая одежда.

Шилин отметил, что можно попробовать изменить пищевые привычки и поменять условия в спальне. Однако насторожить должна выраженная потливость, которая регулярно возникает без очевидной причины, особенно если человек просыпается настолько мокрым, что приходится менять одежду или постельное белье.

«Причина может заключаться и в изменении гормонального фона. Приступы жара и потливости характерны для женщин в пери- и постменопаузе. Повышенное потоотделение встречается при избытке гормонов щитовидной железы — тиреотоксикозе. У людей с сахарным диабетом ночной пот иногда бывает одним из проявлений чрезмерного снижения уровня глюкозы крови — гипогликемии. Ночная потливость может быть связана и с приемом лекарств. Усиление потоотделения возможно на фоне некоторых антидепрессантов, гормональных препаратов и опиоидных обезболивающих», — сказал Шилин.

Он отметил, что у пациентов с сахарным диабетом отдельное значение имеют инсулин и некоторые сахароснижающие препараты: если ночью развивается гипогликемия, одним из ее проявлений может быть выраженная потливость.

Значительно реже выраженная ночная потливость сопровождает хронические инфекции и некоторые заболевания системы крови. Поэтому самостоятельно определять ее причину по одному симптому не стоит.

Если проблема появилась недавно, для начала следует обеспечить прохладную температуру в спальне, выбирать легкую одежду и постельное белье из хорошо пропускающих воздух материалов, отказаться от алкоголя и тяжелой или острой пищи перед сном.

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