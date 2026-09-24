Клин принял областной фестиваль скандинавской ходьбы «10 000 шагов»

Идея провести фестиваль скандинавской ходьбы «10000 шагов» изначально зародилась в Клину. 23 сентября в Клин приехали семь подмосковных городов, среди которых Можайск, Руза, Лобня, Ивантеевка, Долгопрудный, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Суть и главная задача скандинавской ходьбы, в том, чтобы мы не сидели дома, а брали палки и ходили, а то некоторые не двигаются, а нужно обязательно ходить, нужно что-то делать, надо физически работать», — рассказала Валентина Кондратьева, участница фестиваля из города Долгопрудный.

Участники в основном — члены местных отделений всероссийского общества инвалидов. Для многих это большое преодоление.

Программа фестиваля насыщенная. Участники прошли по специальному адаптированному маршруту — от центра клинского отделения Общества Инвалидов до монументу «Пушка» на развилке Старо-Ямкой улицы и Ленинградского шоссе.

Здесь состоялось торжественное открытие фестиваля, а также возложение цветов и лекция от экскурсовода.Затем — прогулка до музея «Клинское Подворье».К фестивалю присоединились 50 человек. На этот раз представлено 7 городов, среди которых: Можайск, Руза, Лобня, Ивантеевка, Долгопрудный и не только.

Ради встречи единомышленников они преодолели все расстояния.«Здесь сочетаются и эмоции от встречи, и радость общения, и спорт, разумеется. И благодаря этому фестиваль привлекает все новых поклонников», — рассказал председатель Московской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Николай Зеликов.

В программе не только спорт, но и творческая составляющая. Участников ждала экскурсия в Музей елочной игрушки. И это не спроста. В этом году фестиваль проводится в символическую дату — 100 дней до конца года. А организаторы на этот раз даже назвали его соответствующе «10000 шагов и Новый Год в сентябре».Фестиваль завершился у гигантской ели Клинского Подворья, где каждый участник смог загадать собственные желания на следующий спортивный год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.