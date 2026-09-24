В Раменском приступили к монтажу катка

На парковке стадиона «Сатурн» приступили к монтажу катка. В рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» для маленьких и взрослых жителей обустраивают площадки с искусственным льдом, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Организаторы проводят на катке всевозможные развлечения: тематические программы, ледовые шоу и мастер-классы. А массовые катания сопровождаются музыкальным оформлением и праздничной иллюминацией. В этом году решили учесть пожелания и спортсменов. Строители установят специальные бортики, которые позволят играть в хоккей и проводить турниры.

В настоящее время строители выравнивают основание для ледовой арены. Специальные айс-маты позволят работать катку и в плюсовую температуру. Приглашать хоккеистов будут в определенное время, для безопасности посетителей потоки необходимо разделить.

Площадка по-прежнему будет оборудована теплыми раздевалками, камерой хранения. Предусмотрен прокат коньков и помощников для малышей. Открытие ледовой арены состоится 1 декабря. Каток бесплатный для посещения, но на сеанс необходима предварительная запись.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.