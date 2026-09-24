Психолог объяснил, почему люди отказываются от руководящих должностей

Иногда люди отказываются от повышения до руководящей должности из-за того, что им это просто не интересно, сообщил РИАМО психолог Никита Иванов.

По словам эксперта, это необязательно говорит о том, что у таких людей нет амбиций или они избегают брать на себя ответственность.

«Хороший специалист может любить глубоко погружаться в профессию, отвечать за собственный результат и иметь понятный круг задач. Руководитель же большую часть времени занимается уже другим: координирует людей, разбирает конфликты, принимает непопулярные решения, отвечает за чужие ошибки и за результат, который контролирует лишь частично. Не всем такая работа интересна, даже если они способны с ней справиться. Конечно, иногда за отказом действительно стоит тревога: человек боится не справиться, потерять репутацию или столкнуться с сопротивлением команды», — объясняет Иванов.

Он отмечает, что в то же время, для таких людей руководящая должность — не признак профессионального роста, а совершенно другая работа. Для них привлекательнее выглядит личностное развитие, повышение уровня экспертности в своей области, решение более сложных профессиональных задач и масштабные проекты.

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