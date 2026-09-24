В Белоруссии заявили о пресечении подготовки диверсии на территории России
КГБ Белоруссии заявил, что предотвратил подготовку диверсии на одном из стратегических объектов России, сообщает «Интерфакс».
По данным правоохранителей, диверсию готовила преступная группа, координация которой осуществлялась с территории Украины. Она планировала использовать Белоруссию как транзитный маршрут для передачи участникам оборудования, беспилотников и средств связи.
Реализация диверсионного замысла была пресечена на стадии подготовки, отметили в КГБ Белоруссии. Все материалы оперативно были переданы Москве.
Правоохранители уже спели задержать нескольких подозреваемых. Белорусский КГБ и российские спецслужбы устанавливают личности других участников группы.
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