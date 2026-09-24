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В Белоруссии заявили о пресечении подготовки диверсии на территории России

КГБ Белоруссии заявил, что предотвратил подготовку диверсии на одном из стратегических объектов России, сообщает «Интерфакс» .

По данным правоохранителей, диверсию готовила преступная группа, координация которой осуществлялась с территории Украины. Она планировала использовать Белоруссию как транзитный маршрут для передачи участникам оборудования, беспилотников и средств связи.

Реализация диверсионного замысла была пресечена на стадии подготовки, отметили в КГБ Белоруссии. Все материалы оперативно были переданы Москве.

Правоохранители уже спели задержать нескольких подозреваемых. Белорусский КГБ и российские спецслужбы устанавливают личности других участников группы.

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