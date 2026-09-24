Все бросить и уехать: почему весной и осенью людям хочется изменить свою жизнь

Психолог Никита Иванов в беседе с РИАМО объяснил, почему осенью у людей появляется желание все бросить, уволиться или вообще переехать жить в другое место.

Осень и весну не просто так принято считать периодами, когда психологические трудности становятся заметнее.

Иванов объяснил, что именно в эти два времени года у людей меняются внешняя среда и образ жизни. Выглядит это очень просто: осенью световой день сокращается, отпуска и каникулы заканчиваются, а работа и учеба снова выходят на передний план.

«Для части людей такие перестройки действительно чувствительны, особенно если уже есть склонность к нарушениям настроения или сна. С точки зрения психики переходный сезон работает как своеобразная граница между периодами. Осенью особенно заметно: "Я снова возвращаюсь в ту же жизнь". Весной возникает другое: "Зима закончилась, а я почему-то все еще живу так, как мне не нравится". Поэтому именно в эти моменты могут сильнее звучать мысли об увольнении, переезде, разрыве отношений или необходимости вообще все изменить», — сказал Иванов.

Психолог отметил, что сама смена сезона вызывает у людей перемену условий и обстоятельств, к которым они привыкли. А еще весной может особенно остро ощущаться разрыв между ожиданием «сейчас начнется новая жизнь» и реальностью, которая по факту осталась прежней.

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