Один за другим: в Оренбурге двое мужчин избили знакомого девушки после ее жалобы

В Оренбурге девушка пожаловалась на знакомого двум мужчинам. Те приехали его избивать и оказались в полиции, сообщает «112» .

Девушка и ее 26-летний знакомый устроили застолье, но в процессе между ними возник конфликт. После этого дама вышла на улицу и наткнулась на случайного прохожего, которому пожаловалась на ссору.

Тот решил заступиться за незнакомку и избил ее обидчика. Позже девушка вызвала на место своего 30-летнего приятеля, который продолжил разборку.

В результате пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами головы. Обоих мужчин, которые его избивали, задержали. Возбуждено уголовное дело.

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