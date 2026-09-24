Один за другим: в Оренбурге двое мужчин избили знакомого девушки после ее жалобы
Фото - © Telegram-канал 112
В Оренбурге девушка пожаловалась на знакомого двум мужчинам. Те приехали его избивать и оказались в полиции, сообщает «112».
Девушка и ее 26-летний знакомый устроили застолье, но в процессе между ними возник конфликт. После этого дама вышла на улицу и наткнулась на случайного прохожего, которому пожаловалась на ссору.
Тот решил заступиться за незнакомку и избил ее обидчика. Позже девушка вызвала на место своего 30-летнего приятеля, который продолжил разборку.
В результате пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами головы. Обоих мужчин, которые его избивали, задержали. Возбуждено уголовное дело.
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