912 тыс за «шалаву» и «минет»: горе-учительницу из ХМАО вернули на работу

В Нижневартовске вернули на работу в школу ранее уволенную учительницу, которая назвала девочку «шалавой», предложила ей делать «минет» и ударила по ягодицам. Также педагогу выплатят 912 тыс. рублей, сообщает Mash .

Летом 2024 года женщина отправилась вместе со школьниками в творческую мастерскую в Суздаль. В ходе поездки у нее возник конфликт с 15-летней девятиклассницей. В ходе перепалки педагог заявила девочке: «Позову дядю, будешь ему делать удовлетворение».

Впоследствии женщина объяснила, что просто эмоционально отреагировала на поведение детей, которые не выполняли задания и нарушали дисциплину. Родители девочки подали жалобу, а школа попыталась уладить конфликт.

По версии администрации, во время разговора учительница ударила школьницу по ягодицам и назвала ее «шалавой». Комиссия сначала рекомендовала сделать женщине выговор, но в декабре ее уволили за аморальное поведение.

Однако педагог пошла в суд, заявив, что сексуального подтекста в ее словах не было, а ученицу она якобы не била. Нижневартовский горсуд признал увольнение незаконным и восстановил ее на работе. Он также обязал школу выплатить педагогу 912 тыс. рублей, куда входит компенсация за вынужденный прогул, поездку в Суздаль, моральный вред.

Прокурор попытался обжаловать решение, но его оставили без изменений. Суд отметил, что лингвистическое исследование само по себе не доказывает аморальность высказывания, достаточную для увольнения. Также было отказано в возбуждении уголовного дела о понуждении к действиям сексуального характера тоже отказали.

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