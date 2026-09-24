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Пожар произошел на предприятии Кубани после атаки БПЛА

Спецоперация
Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

На Кубани произошло возгорание на территории одного из предприятий из-за атаки БПЛА, сообщает Оперативный штаб региона.

Объект расположен в Динском районе. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

На месте идут работы по тушению пожара.

В них задействованы 50 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России.

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