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Пожар произошел на предприятии Кубани после атаки БПЛА

На Кубани произошло возгорание на территории одного из предприятий из-за атаки БПЛА, сообщает Оперативный штаб региона.

Объект расположен в Динском районе. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

На месте идут работы по тушению пожара.

В них задействованы 50 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России.

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