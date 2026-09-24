Украинские солдаты в Сумской области умирают от листериоза
Фото - © Игорь Маслов/РИА Новости
Солдаты ВСУ в Сумской области заразились листериозом. Есть даже смертельные случаи, сообщает ТАСС.
Случаи тяжелого бактериального инфекционного заболевания участились в подразделениях ВСУ на сумском направлении. Некоторых солдат вылечить не удалось — они скончались.
Военные ВСУ приносят инфекцию с позиций, где находятся по несколько месяцев.
Листериозом обычно заражаются через инфицированные продукты питания. Тяжелые осложнения могут угрожать жизни.
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