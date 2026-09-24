«Стеклянная кожа» без фильтров: почему экстремальные тренды уродуют лицо

Эффект «стеклянной кожи» (glass skin) — образ здоровой, глубоко увлажненной, упругой кожи с почти незаметными порами, которая отражает свет подобно стеклу. В погоне за этим идеалом соцсети породили опасный тренд на экстремальные методы ухода, которые не имеют ничего общего со здоровьем, сообщила РИАМО дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

Эксперт разобрала физиологию этих процессов и предупредила о возможных последствиях подобных процедур.

«Кожа — это дышащий орган. Хотя основное дыхание организма происходит через легкие, он нуждается в адекватном газообмене и испарении воды. Кожа имеет защитный барьер, удерживающий влагу внутри и блокирующий патогены снаружи. Когда человек намеренно „запечатывает“ лицо скотчем, тейпами или тем более нестерильным клеем, запускается каскад разрушительных процессов», — заявила Кызымко.

Первое, с чем придется столкнуться, по ее словам, — это парниковый эффект. Влага, пот и кожное сало скапливаются на поверхности, создавая условия для размножения бактерий. Это ведет к обострению акне, фолликулиту и инфекциям. Следом идут нарушение микроциркуляции и механическая травма — при снятии клея или тейпов неизбежно удаляется часть защитного слоя.

Экстремальные кислотные маски действуют иначе, но результат схож, добавила медик. Концентрации кислот свыше 20–30% при низком pH вызывают химический ожог.

Кызымко подчеркнула, что у таких экспериментов есть необратимые последствия:

Купероз и розацеа. Постоянная травматизация сосудов приводит к их стойкому расширению.

Поствоспалительная гиперпигментация и рубцы. Вместо фарфорового сияния пациент получает пятна цвета кофе с молоком, которые могут сохраняться годами.

Атрофия и преждевременное старение. Вместо сияющей кожи пациент получает истонченную.

Рубцевание. Глубокие химические ожоги или агрессивное механическое снятие наклеек приводят к формированию рубцов.

«Если барьер уже поврежден, то выполняйте ряд действий. Отмените все, кроме очищения мицеллярной водой и нанесения средств для регенерации на основе декспантенола. Также надо помнить про защиту от солнца: поврежденная кожа уязвима перед ультрафиолетом даже через облака и оконное стекло», — рассказала эксперт.

По ее словам, самостоятельно справиться с проблемой можно, если повреждение поверхностное: стянутость, мелкое шелушение, легкое покраснение. Обращение к врачу необходимо, если наблюдаются следующие симптомы: отек, боль, мокнутие, образование корок, эрозий, появление пузырей или пигментных пятен. Врач проведет диагностику, исключит инфекцию и назначит терапию.

«Можно ли добиться этого эстетического эталона профессиональными методами? Да, но путь лежит через здоровье кожи, а не ее разрушение. Это марафон, а не спринт», — добавила Кызымко.

Специалисты применяют такой метод, как отшелушивание (пилинги). В кабинете врача используются контролируемые концентрации кислот. Поверхностный пилинг мягко выравнивает микрорельеф. Это курсовая терапия, требующая строгого соблюдения протокола нанесения и последующей фотозащиты.

Еще один метод — инъекции (биоревитализация). Секрет «стекла» — это вода, сухая кожа никогда не будет сияющей. Инъекции гиалуроновой кислоты притягивает молекулы воды, расправляя мелкие морщинки, создавая эффект наполненности и то самое сияние. Никакой крем не доставит влагу так глубоко.

«Красота начинается со здоровья клеток. Доверьтесь протоколам, проверенным клиническими исследованиями, а не рекламе», — заключила Кызымко.

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