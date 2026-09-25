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Пезешкиан: Иран никогда не стремился разработать ядерное оружие

Иран никогда не стремился к разработке ядерного оружия и готов соблюдать договор о его нераспространении, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

«Мы никогда не стремились к получению ядерного оружия. Мы хотим соблюдать договор о нераспространении (Договор о нераспространении ядерного оружия, ДНЯО — прим. ред.)», — сказал он.

Пезешкиан добавил, что Иран по-прежнему совершенно не желает получить ядерный боезаряд.

Ранее президент Ирана Пезешкиан отправился в Нью-Йорк на фоне обсуждения возможной встречи с Трампом и предупреждений Тегерана о новой агрессии.

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