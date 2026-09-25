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Промышленный объект в Пермском крае подвергся атаке БПЛА

Происшествия

Массированная атака украинских БПЛА идет на Пермский край, зафиксирован налет на промышленный объект, сообщил губернатор Дмитрий Махонин на платформе «Макс».

«С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налет на промышленный объект», — сообщил он.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотников на подлете к Москве.

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