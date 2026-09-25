Промышленный объект в Пермском крае подвергся атаке БПЛА

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Массированная атака украинских БПЛА идет на Пермский край, зафиксирован налет на промышленный объект, сообщил губернатор Дмитрий Махонин на платформе «Макс».

«С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налет на промышленный объект», — сообщил он.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотников на подлете к Москве.

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