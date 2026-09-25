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Силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА в Ульяновске

Спецоперация

Средства противовоздушной обороны отражают крупную атаку украинских БПЛА на Ульяновск, сообщил губернатор Алексей Русских на платформе «Макс».

«На Ульяновск в настоящее время идет крупная вражеская атака БПЛА. Работает ПВО», — отметил он.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотников на подлете к Москве.

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