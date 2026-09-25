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Си Цзиньпин рассказал, что в ходе визита в США чувствовал себя как дома

Политика

Председатель КНР Си Цзиньпин во время ужина в Белом доме заявил, что в ходе визита в США чувствовал себя как дома, сообщает РИА Новости.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа и его жену Меланью за теплое гостеприимство.

«Президент и его жена организовали много особых мероприятий для этого визита, который показал тщательность и заботу во всех аспектах, что позволило нам почувствовать себя как дома», — отметил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом.

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