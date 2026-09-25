В Дмитровском округе 24 сентября открыли четыре мемориальные доски в Рыбном

Четыре мемориальные доски открыли 24 сентября на здании школы в поселке Рыбное Дмитровского округа. Их посвятили людям, чьи судьбы связаны с историей поселка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На здании Рыбненской школы установили доски в память о ее первом директоре Василии Андреевиче Нехаеве, учителе физкультуры Иване Михайловиче Брагине, несовершеннолетней узнице фашистских концлагерей Людмиле Николаевне Титаревой и почетном жителе Дмитрова, поэте и писателе Юрии Михайловиче Чернове. На торжественной линейке рассказали об их жизни и связи с поселком Рыбное.

В церемонии участвовал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. Он отметил, что такие мероприятия помогают сохранять историческую память. «Это еще и про связь поколений, про воспитание своим примером», — подчеркнул глава округа.

Шувалов напомнил, что в апреле на школе открыли доску в память о ее выпускнике, герое СВО Алексее Степанове, и поблагодарил коллектив за работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и современной истории. Вместе с ним покрывала с новых досок сняли родственники тех, кому они посвящены: внук Нехаева, дочь Брагина, вдова Чернова, внучка и правнуки Титаревой. Родные поблагодарили главу округа за поддержку инициативы.

Доски освятили настоятель Богородице-Рождественской церкви села Якоть протоиерей Валентин Корнеев и настоятель Покровской церкви села Жестылево иерей Александр Юденко. В завершение участники церемонии возложили цветы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.