В Бронницах 26 сентября пройдет музыкальный фестиваль «Лужок»

Музыкальный фестиваль «Лужок» пройдет 26 сентября в парке «Бронницкий луг» в Бронницах. Гостей ждут игры, мастер-класс и выступления музыкантов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Лужок» пройдет 26 сентября в парке «Бронницкий луг» с 16:00 до 20:00. Дети и взрослые смогут сыграть в музлото «Музыкальные котики» и угадать современные хиты по фрагментам.

В парке откроют фотозону «Зеркало хитов» и чайную станцию «Зарядись теплом», где гостей бесплатно угостят горячим чаем. На «Свободной сцене» желающие смогут спеть караоке, а в «Глиняной мастерской» — вылепить осенние листья.

На сцене выступит исполнительница L.I.SS. Завершится вечер танцполом с DJ SOLANNA: прозвучат современные хиты и музыкальная классика. Вход свободный. Возрастное ограничение — 0+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.