В Богородском округе ремонтируют фасад дома-казармы 1840 года

Капитальный ремонт фасада дома № 13 на улице Ильича продолжается в Ногинске. Здание 1840 года постройки имеет статус объекта культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дом № 13 на улице Ильича построили в 1840 году как казарму для рабочих Глуховской мануфактуры. Сейчас здание ремонтируют по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. При работах на кирпичном фасаде сохраняют его историко-архитектурные особенности. Технологические решения согласованы с профильными органами.

Подрядчик укрепляет поврежденные участки кладки по оригинальным методикам, расшивает и герметизирует швы составами, совместимыми с историческим кирпичом. В перечень работ также входят ремонт простенков и перемычек, восстановление других конструктивных элементов и отдельных декоративных деталей фасада.

Ремонт выполняет специализированная организация «ПАРК», у которой есть лицензия на сохранение объектов культурного наследия. Ход работ контролирует ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.