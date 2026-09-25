Чернышенко: в РФ создают комфортные условия для учителей и учеников

С начала текущего года в России прошел ремонт свыше 650 зданий школ. Работы проходили при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Особое внимание уделяется школам в сельской местности и небольших населенных пунктах.

«Правительство уделяет особое внимание созданию комфортных условий для работы учителей и обучения ребят, а также обеспечению доступности и качества образования во всех регионах страны. По поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина в России реализуется программа капитального ремонта школ», — уточнил он.

В число регионов — лидеров по реализации программы вошли Башкирия, Татарстан, Мордовия, Чечня и Московская область. 1997 школ обновлены за счет средств региональных бюджетов.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения.