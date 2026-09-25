Подмосковная «Красная Машина Юниор» обыграла «СКА-1946» в Петербурге

Подмосковная хоккейная команда «Красная Машина Юниор» победила одного из лидеров Молодежной хоккейной лиги «СКА-1946» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Счет открыл защитник Михаил Куржиямский. Вратарь Арсений Лаптихин не пропустил ни одной шайбы: для 16-летнего хоккеиста это первый матч без пропущенных голов в составе «Красной Машины Юниор» и второй в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). В конце встречи ассистент капитана Богдан Кочкин поразил пустые ворота.

Лаптихин перешел в команду из «Атланта». В сезоне 2025/2026 он отразил 92,8% бросков при коэффициенте надежности 2,31.

«Красная Машина Юниор» представляет хоккейную академию «Красная Машина» в МХЛ. В сезоне 2026/2027 основу команды составляют игроки 2008–2009 годов рождения. Команду возглавляет Дмитрий Катаев, для которого это дебютный сезон в лиге. Матчи МХЛ проходят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.