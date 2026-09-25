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В Орехово-Зуеве объявили конкурс на ремонт коллектора к 2027 году

Конкурс на первый этап капитального ремонта канализационного коллектора в Орехово-Зуеве объявили в 2026 году. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение № 0148200005426000401 об открытом конкурсе в электронной форме. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить первый этап капитального ремонта самотечного канализационного коллектора.

«Объявлен конкурс в электронной форме», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Коллектор проходит по улице Красноармейской в Орехово-Зуеве — от камеры гашения на улице Лермонтова до коллектора диаметром 600 мм на улице 1905 года. Его мощность составляет 6000 куб. м/ч. Завершить работы планируют в 2027 году.

Ремонт проведут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращение с отходами». Его профинансируют из бюджетов Московской области и Орехово-Зуевского городского округа.

Комитет публикует информацию о закупках и земельно-имущественных торгах в канале МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.