В Подмосковье назвали лучшие школьные лесничества 2026 года

Школьное лесничество «Друзья леса» из Можайского округа победило на XIII областном слете, который прошел в 2026 году в Наро-Фоминском округе. Там же определили призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Подрост», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В деревне Литвиново Наро-Фоминского округа завершились XIII областной слет школьных лесничеств и региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». В слете участвовали более 150 человек, в том числе 107 детей. За победу боролись 18 команд Подмосковья, приехали и гости из Липецкой области. Слет проводят ежегодно с 2013 года, чтобы развивать движение школьных лесничеств и поддерживать интерес молодежи к лесному хозяйству, экологии и биологии.

Участники представили свои команды, проверили знания в конкурсе «Юные лесоводы — Лесознание», прошли «Лесное многоборье», эстафету «Огонь не пройдет» и лесной квест. В закрытии слета участвовали председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин, представители ПАО «Сбербанк», комитета лесного хозяйства и ГАУ МО «Мособллес».

«Нам важно, что лесное дело вам по-настоящему интересно. Это не просто увлечение — это начало большого пути, на котором вы учитесь слышать лес, понимать его и заботиться о нем», — сказал Алексей Ларькин.

В командном зачете победили «Друзья леса» из МБОУ «Перспектива» Можайского округа, работающие с Бородинским филиалом «Мособллес». Второе место заняло лесничество «Про. Лес» Подосинковской школы Дмитровского округа, третье — «Зеленый патруль» Спасской школы Волоколамского округа. Команды работают с Дмитровским и Волоколамским филиалами «Мособллес» соответственно.

В региональном этапе конкурса «Подрост» первое место заняла Елизавета Романова из Подосинковской школы и лесничества «Про. Лес», второе — Ирина Будылкина из Софринского общеобразовательного комплекса Пушкинского округа и лесничества «Лесные защитники», третье — Ангелина Немешаева из Пролетарской школы Серпухова и лесничества «Дубрава». Их лесничества работают с Дмитровским, Московским учебно-опытным филиалами и филиалом «Русский лес» «Мособллес» соответственно. Призеры представят Подмосковье на заключительном федеральном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.