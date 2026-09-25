В Раменском и Ленинском округах проверили воздух после жалоб жителей

Мобильные лаборатории проверили воздух в Раменском и Ленинском округах после жалоб жителей на посторонние запахи. Превышений нормативов не выявили, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» взяли пробы воздуха в двух точках Раменского и в деревне Калиновка Ленинского округа. В Калиновке исследования провели поздним вечером: по словам жителей, в это время усиливается запах лакокрасочных материалов.

Воздух проверили на содержание 32 основных загрязняющих веществ. Во время отбора проб метеорологические условия не способствовали рассеиванию загрязнений.

«Превышений гигиенических нормативов качества воздуха не зафиксировано, содержание нормируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало 0,2 ПДКм.р.», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На этой неделе мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» работают в 12 муниципалитетах. Исследования пройдут в том числе в выходные дни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.