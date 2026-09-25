Премия семьи Рубена Варданяна и Вероники Зонабенд открывает прием заявок

27 сентября 2026 года премия «Мосты в будущее» откроет прием заявок. Премия создана по инициативе семьи Рубена Варданяна и Вероники Зонабенд. К участию приглашаются российские некоммерческие организации и команды, реализующие проекты от двух до семи лет. Лауреаты получат до 10 млн рублей на развитие своих проектов. Организатор премии — благотворительный фонд «Рубикон времени», сообщает пресс-служба организаторов.

Участникам предлагается выбрать одну из трех номинаций: «Мост в будущее. Благотворительность», «Мост в будущее. Образование» и «Мост в будущее. Культура». Подать заявку, ознакомиться с подробными требованиями и описанием номинаций можно на официальном сайте премии rubikonvremeni.ru

Премия учреждена в мае 2026 года и стала продолжением многолетней работы Рубена Варданяна, Вероники Зонабенд и их партнеров. Организаторы ищут проекты на этапе роста, которые уже имеют результаты и команду, но нуждаются в дополнительных ресурсах для дальнейшего развития. Премия объединяет участников с экспертами, филантропами и меценатами, создавая возможности для новых партнерств.

«Мы хотим поддержать тех, кто, несмотря на трудности, продолжает созидать, чей внутренний порыв преодолевает страх и желание остановиться, а внимание к человеку и неготовность соглашаться с привычными ответами заставляет слышать даже самый тихий запрос и слабый сигнал. Нам важно найти тех, кто увидел другой берег и уже строит мост туда, где раньше это казалось невозможным, и собрать вокруг таких проектов разных людей – с разным опытом и бэкграундом, но одинаково готовых поддерживать строительство мостов», – сказала председатель жюри и глава совета премии и фонда «Рубикон времени» Вероника Зонабенд.

Проекты будут оценивать по трем критериям: настойчивость, жизнестойкость и чуткость.

Сквозным критерием оценки станет влияние проекта — изменения, которые он создает сейчас и способен создать в будущем. При рассмотрении также учитываются новизна, своевременность, способность создавать партнерства и опора на культурный код. Каждую заявку оценят не менее двух экспертов.

Лауреаты первого сезона получат от фонда «Рубикон времени» пожертвование на развитие проекта.

Прием заявок продлится до 27 ноября 2026 года. С января 2027 года к работе с проектами приступят эксперты, с марта — жюри. Шорт-лист опубликуют в апреле. Имена лауреатов первого сезона объявят 25 мая 2027 года, в день рождения Рубена Варданяна.

Параллельно формируется состав экспертов премии. В 2026–2027 годах в него войдут около 45 профессионалов в сфере благотворительности, культуры и образования. Состав экспертов будет объявлен отдельно