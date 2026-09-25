Судно загорелось у берегов Камчатки: пропали 4 человека

сегодня в 16:54

Корабль, на борту которого находились 29 человек, загорелся недалеко от берегов Камчатки, сообщает РЕН ТВ .

Загорелось ЯМС «Триумф». ЧП произошло в 30 км восточнее мыса Ходжелайко, недалеко от мыса Поворотного. Экипаж корабля спустился на спасательные плоты.

Проходившее мимо судно «Персей» подобрало из моря 25 человек. Среди спасенных есть и пострадавшие.

Кроме того, четырех человек пока не нашли.

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