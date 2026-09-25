Комитет Подмосковья объявил конкурс на ремонт теплового пункта в Реутове

Конкурс на капитальный ремонт центрального теплового пункта № 5 в Реутове объявили в Подмосковье. Работы планируют завершить в 2028 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Реутове объявили открытый конкурс в электронной форме на капитальный ремонт центрального теплового пункта № 5 котельной № 1 по адресу: улица Комсомольская, дом 5А. Извещение 0148200005426000410 опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, отремонтировать тепловой пункт и заменить изношенное оборудование. Работы начнутся после определения подрядчика, завершить их планируют в 2028 году.

Ремонт проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращение с отходами» за счет бюджетов Московской области и Реутова. Информацию о закупках и земельно-имущественных торгах комитет ежедневно публикует в канале МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.