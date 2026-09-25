В Наро-Фоминском округе 24 сентября провели фестиваль для семей защитников

Фестиваль для детей и вдов защитников Отечества прошел 24 сентября в комплексе «Литвиново» Наро-Фоминского округа при поддержке фонда «Защитники Отечества» и ГУ МВД России по Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Фестиваль в оздоровительном комплексе «Литвиново» объединил образовательную, творческую и развлекательную программы. День начался с чаепития с руководителем подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой. Участники задали вопросы и обсудили предложения по развитию программ для семей защитников Отечества.

Для детей и их близких провели мастер-классы: они собирали букеты, расписывали деревянные спилы, делали поделки и осваивали новые творческие техники. Гости также играли в боулинг, бильярд и настольный теннис. После обеда сотрудники ВТБ рассказали им о защите персональных данных и денег, правилах безопасности в интернете и схемах мошенничества.

День завершился концертом. Перед гостями выступили автор-исполнитель Ольга Панюшкина — лауреат конкурса «Движение Газманов — Родники», солистка культурного центра «Красногорская филармония», а также заслуженный артист Российской Федерации, артист Московского театра на Таганке Валерий Черняев. С 2022 года Панюшкина регулярно посещает зону специальной военной операции и дала более 100 концертов для российских военнослужащих.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.