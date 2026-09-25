Доцент Финуниверситета Щербаченко предупредил о схеме продажи квартир пенсионеров

По словам Щербаченко, обман может длиться неделями. Сначала пенсионеру звонит лжесотрудник коммунальной службы и предлагает заменить счетчики. Для оформления заявки он просит назвать код из смс. Позже другой участник схемы представляется специалистом по цифровой безопасности и пугает жертву кредитами и переоформлением квартиры.

Затем с пенсионером связывается человек, выдающий себя за сотрудника правоохранительных органов. Он предлагает якобы помочь следствию: для «защиты» жилья его нужно фиктивно продать. На деле пенсионер рискует лишиться квартиры, пояснил аналитик.

«Никакие коды из смс нельзя называть по телефону, кем бы ни представлялся собеседник. Никаких „спецопераций“ правоохранительные органы никогда не проводят по телефону и не просят переоформлять недвижимость для „сохранности“. Если вам звонят с пугающими новостями, положите трубку. Позвоните детям, внукам или в официальную службу по номеру, который вы знаете сами, а не который вам продиктовали», — напомнил Щербаченко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.