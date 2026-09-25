В Подольске строители ремонтируют дом на улице Дмитрия Холодова

Строители проводят капитальный ремонт дома № 11 на улице Дмитрия Холодова в микрорайоне Климовск Подольска. Сейчас они меняют крышу и утепляют фасад, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На доме обновляют скатную крышу площадью более 1 051 кв. м. Шифер заменяют профнастилом из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,7 мм и сроком службы до 40–50 лет. Под покрытием укладывают негорючую ветро-гидрозащитную мембрану, а под настенным желобом — битумно-полимерную, устойчивую к нагреву до 90 °C и морозам.

Стропильную систему полностью заменяют. Для новых конструкций используют более 27 куб. м хвойного пиломатериала; свыше 5 000 кв. м деревянных поверхностей чердака обработают огнебиозащитным составом. Чердак утепляют двумя слоями базальтовых минераловатных плит с пароизоляцией и негорючей мембраной. Для прохода предусмотрен настил, который защитит утеплитель. Также заменят четыре люка выхода на крышу и шесть слуховых окон с решетками и стальной обшивкой, отремонтируют 12 вентиляционных шахт.

Фасад площадью около 2 600 кв. м утепляют по технологии «мокрый фасад». Используют базальтовую вату толщиной до 150 мм, армирующую сетку, штукатурку и акрилатную краску. Это должно сократить теплопотери, предотвратить сырость и появление плесени, а также улучшить внешний вид дома.

Работы также включают ремонт и утепление цоколя, замену водостоков, усиление и облицовку балконов, обновление входов и замену 16 окон в местах общего пользования. Планируется вывезти более 92 тонн мусора после фасадных работ и свыше 150 тонн после кровельных. Затем вдоль дома подготовят полосу длиной почти 150 м и засеют ее газонной травой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.