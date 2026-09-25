ИИ-модели пишут менее убедительно по запросам с женскими речевыми маркерами

GPT-4, Llama, Gemma и Mistral составляли менее формальные и убедительные письма по запросам с женскими речевыми маркерами, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Исследователи Университета Джонса Хопкинса взяли рабочие запросы из открытой базы WildChat и подготовили на их основе пары мужских и женских формулировок. В женских вариантах встречались слова «наверное», «мне кажется» и эмоциональные эпитеты.

Затем ученые попросили модели написать деловые и сопроводительные письма, а также заявления об увольнении. По женским вариантам запросов чат-боты создавали более простые, менее формальные и убедительные тексты. Разница сохранялась и после выравнивания сложности запросов.

Имя пользователя на результат не влияло. Авторы исследования считают, что модели реагируют на речевые маркеры, связанные с гендерными стереотипами. По их мнению, это может незаметно влиять на то, как руководство воспринимает сотрудников.

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