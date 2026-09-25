Агроэксперт предупредил россиян об инфекциях в парном молоке

Парное молоко может содержать возбудителей инфекций даже от внешне здоровой коровы. Агроэксперт Илья Березнюк посоветовал кипятить его перед употреблением, сообщает RT .

Слово «парное» указывает лишь на свежесть, пояснил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Инфекция может попасть в молоко от коровы или при дойке — через вымя, руки, воду, посуду и частицы навоза.

Среди возможных угроз эксперт назвал бруцеллез, сальмонеллез, листериоз, кампилобактериоз и инфекции, вызванные патогенными штаммами кишечной палочки. По вкусу, запаху и виду определить заражение нельзя. Соблюдение чистоты снижает риск, но не исключает его.

Березнюк посоветовал кипятить сырое молоко, купленное без документов, затем быстро охлаждать и хранить в холодильнике в чистой закрытой емкости. Российский техрегламент требует предупреждать покупателей о кипячении, а продавец должен иметь документы о ветеринарно-санитарной экспертизе. Детям, беременным, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом некипяченое молоко особенно опасно. Кипячение уничтожает большинство опасных микроорганизмов, но не делает непроверенный продукт качественным.

«Оно не гарантирует удаления антибиотиков, химических загрязнителей и уже образовавшихся термоустойчивых бактериальных токсинов. Поэтому, на мой взгляд, лучший вариант — это покупать молоко официально, проверять ветеринарные документы и условия хранения», — заключил Березнюк.

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