Агроэксперт предупредил россиян об инфекциях в парном молоке
Парное молоко может содержать возбудителей инфекций даже от внешне здоровой коровы. Агроэксперт Илья Березнюк посоветовал кипятить его перед употреблением, сообщает RT.
Слово «парное» указывает лишь на свежесть, пояснил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Инфекция может попасть в молоко от коровы или при дойке — через вымя, руки, воду, посуду и частицы навоза.
Среди возможных угроз эксперт назвал бруцеллез, сальмонеллез, листериоз, кампилобактериоз и инфекции, вызванные патогенными штаммами кишечной палочки. По вкусу, запаху и виду определить заражение нельзя. Соблюдение чистоты снижает риск, но не исключает его.
Березнюк посоветовал кипятить сырое молоко, купленное без документов, затем быстро охлаждать и хранить в холодильнике в чистой закрытой емкости. Российский техрегламент требует предупреждать покупателей о кипячении, а продавец должен иметь документы о ветеринарно-санитарной экспертизе. Детям, беременным, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом некипяченое молоко особенно опасно. Кипячение уничтожает большинство опасных микроорганизмов, но не делает непроверенный продукт качественным.
«Оно не гарантирует удаления антибиотиков, химических загрязнителей и уже образовавшихся термоустойчивых бактериальных токсинов. Поэтому, на мой взгляд, лучший вариант — это покупать молоко официально, проверять ветеринарные документы и условия хранения», — заключил Березнюк.
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