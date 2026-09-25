Студенты Подольска написали «Атомный диктант» 23 сентября

Площадкой для диктанта стал молодежный центр «Территория будущего». Студенты ответили на 20 вопросов разной сложности — об истории отечественной атомной отрасли, открытиях российских ученых, современных технологиях и перспективах развития энергетики.

Акция проходит с 28 августа по 28 сентября во многих городах России. Проект организуют при поддержке госкорпорации «Росатом», чтобы привлечь внимание молодежи к техническим специальностям и естественным наукам.

Студенты отметили, что диктант помог им проверить знания и узнать новые факты о достижениях атомной промышленности. По их словам, участие в акции также вдохновило их на выбор профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.