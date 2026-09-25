Подольск впервые выставил команду ДЮБЛ на сезон 2026–2027 годов

Команду Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) впервые создали в Подольске на базе спортивной школы олимпийского резерва «Космос». Она уже начала новый сезон. Проект дает воспитанникам возможность продолжить спортивную карьеру после окончания школы.

В состав вошли игроки 2009–2011 годов рождения. Команда будет обновляться ежегодно: старшие выпускники смогут переходить в молодежные проекты, а их места займут младшие воспитанники.

В сезоне 2026–2027 годов команда проведет 67 матчей в трех турнирах: первенстве России среди команд ДЮБЛ до 19 лет, Московской любительской баскетбольной лиге в дивизионе U18 и ее мужском дивизионе 18+. В первенстве России среди команд ДЮБЛ в этом году участвуют 60 коллективов со всей страны.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.