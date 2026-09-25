Видновская больница в Ленинском округе получила более 168 аппаратов в 2026 году

Видновская клиническая больница с начала 2026 года получила более 168 единиц оборудования для диагностики, операций и реанимации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В больницу поступили наркозно-дыхательные аппараты, рентген-контрастные операционные столы, офтальмологическое лазерное оборудование, дефибрилляторы и мониторы для пациентов реанимации. Обновление техники расширило возможности для малоинвазивных операций.

«Помощь, которую раньше можно было получить только в федеральных центрах, теперь оказывают рядом с домом. Мы продолжим укреплять и материально-техническую базу, и кадровый потенциал нашей больницы», — отметил главный врач Алексей Кизилов.

Среди новых приобретений — аппараты УЗИ экспертного класса с чреспищеводным датчиком. С их помощью уже провели около 30 исследований. Новое оборудование также позволит внедрить эндоскопические узкоспектральные исследования желудка и двенадцатиперстной кишки для раннего выявления онкологических заболеваний.

Стационар больницы рассчитан на 405 коек, амбулаторно-поликлиническое звено включает более 18 филиалов, в том числе шесть поликлиник. Ежемесячно в стационар поступает около 2,2 тыс. пациентов. Около 500 операций в месяц проводят малоинвазивным методом, включая удаление желчного пузыря и операции на коленном суставе. В 2026 году врачи также начали выполнять артроскопические операции на плечевом суставе. За первое полугодие они провели более 880 высокотехнологичных вмешательств, преимущественно травматолого-ортопедических.

За первое полугодие диспансеризацию первого этапа, профилактические и периодические осмотры прошли более 50 тыс. взрослых жителей. В первом квартале врачи выявили четыре случая рака предстательной железы и более 40 случаев заболеваний гинекологического профиля. После открытия поликлиники № 3 в Сапронове больнице практически удалось устранить очередь на сложные рентгенологические исследования.

В больнице работают более 1,8 тыс. человек. К концу сентября планируют принять трех ординаторов терапевтического и хирургического профилей. Второй врач нейрохирургического профиля, пришедший из ординатуры, уже приступил к работе.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.