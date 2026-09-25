В Мытищах подготовили все дома к отопительному сезону

Готовность многоквартирных домов Мытищ к отопительному сезону составляет 100%. В домах отремонтировали и заменили трубопроводы и запорную арматуру, промыли и опрессовали инженерные коммуникации. Также восстановили тепловой контур, отремонтировали фасады и кровли, проверили и отремонтировали дымоходы, вентиляционные каналы и системы газоснабжения.

На объектах теплоснабжения провели гидравлические испытания 317,9 км тепловых сетей и пробные топки, проверили 64 котельные. Оборудование тепловых сетей и систем теплопотребления очистили и промыли. Специалисты провели диагностику и ремонт теплоисточников, сетей и систем отопления, а также противоаварийные и противопожарные тренировки.

Первыми отопление получат детские сады, школы, поликлиники и больницы. В жилых домах тепло подключат, когда среднесуточная температура будет держаться ниже +8 °C в течение пяти дней. По вопросам отопления и при авариях жители могут круглосуточно обращаться в информационно-диспетчерскую службу ЖКХ по телефону +7 (495) 584-00-00 или в единую диспетчерскую службу по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.