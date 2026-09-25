В Тольятти запустили серийное производство кроссовера Lada Azimut

Церемонию запуска провели на заводе в Тольятти. В ней приняли участие глава Минпромторга РФ Антона Алиханова, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент автоконцерна Максим Соколов.

Lada Azimut впервые показали на ПМЭФ в 2025 году. Автомобиль построен на базе платформы Vesta. На старте продаж машина будет комплектоваться обновленными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 л и мощностью 120 и 132 лошадиных силы.

В Lada Azimut впервые в истории автоконцерна появился ряд опций, среди них обогрев передних боковых стекол, панорамная крыша с люком, камера кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль и т. д.

Продажи новой модели отечественного автопрома стартуют в четвертом квартале 2026 года.

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